Азербайджан и Турция могут увеличить товарооборот до $15 млрд.
Азербайджан и Турция способны увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции Ziraat Bank, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству в направлении развития малого и среднего бизнеса, сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане Орхан Мамедов
Мамедов отметил, что недавно правительством была поставлена цель достичь товарооборота с Турцией в 15 миллиардов долларов, и в этом направлении ведутся определенные работы.
Сотрудничество с Турцией в направлении развития МСБ имеет большой потенциал.
По числу компаний с зарубежным капиталом турецкие находятся на первом месте, и это хороший знак для расширения контактов и инвестиций, в которых активную роль также играет Ziraat Bank.
"Турция придает большое значение развитию малого и среднего бизнеса в стране и с момента подписания в мае 2019 года меморандума о взаимопонимании, мы тесно сотрудничаем с Управлением по поддержке развития малых и средних предприятий Турции в разных направлениях, включая обмен опытом", - подытожил Мамедов.
Напомним, что сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в направлении развития малого и среднего бизнеса.
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