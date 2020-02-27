Азербайджан и Турция способны увеличить товарооборот до 15 миллиардов долларов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции Ziraat Bank, посвященной азербайджано-турецкому сотрудничеству в направлении развития малого и среднего бизнеса, сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане Орхан Мамедов

Мамедов отметил, что недавно правительством была поставлена цель достичь товарооборота с Турцией в 15 миллиардов долларов, и в этом направлении ведутся определенные работы.

Сотрудничество с Турцией в направлении развития МСБ имеет большой потенциал.

По числу компаний с зарубежным капиталом турецкие находятся на первом месте, и это хороший знак для расширения контактов и инвестиций, в которых активную роль также играет Ziraat Bank.

"Турция придает большое значение развитию малого и среднего бизнеса в стране и с момента подписания в мае 2019 года меморандума о взаимопонимании, мы тесно сотрудничаем с Управлением по поддержке развития малых и средних предприятий Турции в разных направлениях, включая обмен опытом", - подытожил Мамедов.

Напомним, что сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в направлении развития малого и среднего бизнеса.