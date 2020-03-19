https://news.day.az/economy/1214193.html Коммерческие банки Азербайджана не будут работать в праздничные дни
Коммерческие банки Азербайджана не будут работать в праздничные дни
С целью сведения к минимуму живого общения во время оказания банковских услуг в праздничные дни - 20-28 марта - коммерческие банки Азербайджана не будут работать, сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
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