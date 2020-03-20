ЗАО AzerGold о проводимых мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией, оперативного штаба при Кабинете министров, а также Министерства здравоохранения и объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями осуществляется цикл мероприятий, сообщил Trend пресс-секретарь ЗАО AzerGold Ариз Тарвердиев.

По его словам, с этой целью председатель правления 6 марта подписал приказ о предварительных профилактических мерах против распространения коронавирусной инфекции. Согласно требованиям приказа, административное здание Общества и участок переработки ржаной руды дезинфицированы специальными растворами. Каждый этаж административного здания и участок по переработке ржаной руды обеспечены дезинфицирующими средствами, в течение дня каждые четыре часа, территория, а также санитарные узлы очищаются химическим раствором, сотрудники обеспечиваются защитными масками.

"В соответствии с требованиями руководства оперативного штаба при Кабинете Министров по работе в специальном режиме, совещания и заседания проводятся только по телефонной и интернет-связи. Со стороны общества были прекращены все командировки, за исключением случаев особой необходимости", - отметил Ариз Тарвердиев.

Также он отметил, что в связи с приемом граждан групповые и индивидуальные приемы граждан были отложены. Прием обращений граждан осуществляется только посредством электронной и телефонной связи. Сотрудникам официально поручено принять все меры предосторожности, которые будут способствовать социально ответственному поведению, отсутствию контакта с другими лицами без особой необходимости и предотвращению распространения вируса.

"Приказом Председателя Правления от 19 марта в целях снижения межотраслевого контакта и снижения риска распространения вируса, обеспечения того, чтобы в той же рабочей среде работало меньше сотрудников, вводится режим сменной и дистанционной работы сотрудников Общества. Кроме того, льготные условия применяются к продолжительности работы лиц старше 60 лет и женщин с малолетними детьми", - подытожил пресс-секретарь ЗАО Ариз Тарвердиев.