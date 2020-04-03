Участки TAP в Албании, а затем в Италии будут заполнены газом в ближайшее время

В ближайшие недели и месяцы планируется заполнить газом участки Трансадриатического газопровода (TAP) в Албании, а затем в Италии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Совета директоров TAP Мурад Гейдаров.

"Работы по реализации TAP полностью соответствуют санитарным нормам в связи с борьбой с коронавирусом в Греции, Албании и Италии. Мы стремимся обеспечить реализацию проекта для первых поставок газа в течение 2020 года. На фоне проблем, связанных с карантинными мерами, в настоящее время работы ведутся с особой тщательностью", - сказал он.

Гейдаров отметил, что в связи с текущей ситуацией первоочередной задачей является охрана здоровья и безопасность персонала, подрядчиков и субподрядчиков.

"В конце февраля 2020 года проект TAP был завершен почти на 93,5 процента. В ближайшие недели и месяцы мы планируем заполнить газом участки в Албании, а затем в Италии. Однако мы продолжаем очень внимательно следить за развитием ситуации с COVID-19, следуя указаниям органов общественного здравоохранения на международном и национальном уровнях. Мы сохраняем высокую готовность адаптировать наши запланированные мероприятия по проекту к дальнейшим требованиям принимающих стран и эффективно реагировать в случае изменения ситуации. Как я уже сказал, здоровье всех людей, вовлеченных в проект, является нашей первоочередной задачей", - сказал он.

Отметим, что проект ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.