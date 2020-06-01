Азербайджанские компании могут участвовать в разработке углеводородных месторождений в Украине

Потенциал двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной далеко не исчерпан.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

"Перспективными в этом плане направлениями могут стать участие азербайджанских компаний в разработке углеводородных месторождений на территории Украины, их участие в приватизации объектов энергетики, а также реализация новых инфраструктурных проектов", - сказал Штелюк.

Он напомнил, что в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного 5 мая 2020 года вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, министром инфраструктуры Владиславом Криклием и директором по розничной торговле SOCAR Energy Ukraine Сергеем Коленченко, планируется совместная реализация проекта строительства сервисного хаба на контрольном пункте въезда/выезда "Чонгар".

Как отметил советник посольства, энергетическая сфера является одним из ключевых направлений украинско-азербайджанского стратегического партнерства, которое в последнее время активно развивается.

"В частности, с 2016 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является основным поставщиком нефти для нужд украинских нефтеперерабатывающих предприятий", - сказал он.

В этом контексте Штелюк отметил диверсификацию деятельности SOCAR в Украине, которая не ограничивается исключительно вышеотмеченными поставками нефти.

"В частности, SOCAR является активным участником розничного рынка нефтепродуктов Украины. Под брендом этой компании во всех регионах Украины работает более 60 АЗС. С недавнего времени SOCAR стала ведущим оператором газового рынка Украины, занимая лидирующие позиции среди коммерческих компаний-поставщиков природного газа украинским потребителям",- сказал он.