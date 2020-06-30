Азербайджан станет крупным экспортером электроэнергии

Вопросы обеспечения энергобезопасности Азербайджана, сохранения энергобаланса в долгосрочной перспективе являются стратегическими и приоритетными. И не случайно, что Президент Ильхам Алиев лично контролирует реализацию проектов по введению в эксплуатацию объектов, связанных с производством, генерированием электроэнергии.

Об этом сказал в комментарии Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Напомним, что 25 июня были сданы в эксплуатацию 330- и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, диспетчерский центр управления ТЭС "Азербайджан" (Мингячевир), основной и вспомогательный участки станции, ее здания и сооружения. В церемонии принял участие Президент Ильхам Алиев. Мингячевирская ТЭС является крупнейшей на Южном Кавказе, каждый из ее 8 блоков обладает статусом отдельной электростанции.

По словам экономиста, вопрос обеспечения энергобезопасности, вопросы, связанные с энергобалансом, находятся под личным контролем главы государства. И это не случайно.

"Азербайджан обладает достаточными природными ресурсами, чтобы опираться на свои силы в вопросе генерации электроэнергии. Вместе с тем мы видим, что в последние годы все большие перспективы открываются для нашей страны и с точки зрения экспорта производимой электроэнергии. И это еще раз свидетельствует о том, что реализующаяся под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева инвестиционная политика в сфере генерации и производства электроэнергии правильная, эффективная. Она уже дает свои позитивные результаты", - сказал наш собеседник.

По мнению Эльшада Мамедова, в будущем, даже с развитием и активным внедрением в нашей стране энергосберегающих, энергоэффективных технологий, актуальность производства и генерации электроэнергии еще долгое время не будет спадать, потому что за счет энергосбережения, энергоэффективности мы сможем большую часть производимой электроэнергии экспортировать за рубеж, что является очень важным моментом. Вместе с тем, считает экономист, растущие возможности азербайджанской экономики в ближнесрочной и среднесрочной перспективе еще потребуют увеличения генерации электроэнергии для внутреннего потребления. Поэтому сказанное главой государства о перспективных электростанциях, перспективных инвестициях в генерацию электроэнергии, это не случайно и оправдано, подчеркнул наш собеседник.

Что касается энергобезопасности Азербайджана, то, по мнению Мамедова, на сегодняшний день ситуация с энергобезопасностью в стране достаточно устойчивая.

"Азербайджан может, используя передовые технологии, вполне конкурентоспособно чувствовать себя в регионе с точки зрения своей энергобезопасности. Вместе с тем, считаю, увеличение производства электроэнергии необходимо, так как внутренний спрос будет полностью погашаться за счет внутренних ресурсов, а экспорт электроэнергии может способствовать поступлению в страну дополнительной валюты. Это, в свою очередь, важно с точки зрения обеспечения необходимых макроэкономических индикаторов", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева