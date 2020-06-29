Азербайджан перестал зависеть от импорта электроэнергии благодаря инициативам Президента Ильхама Алиева

Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, Азербайджан больше не будет зависеть от кого-либо в сфере энергоснабжения.

Об этом Day.Az сказал главный консультант департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По словам политолога, в стране обновляются линии электропередачи, создаются генерационные мощи, сооружается сеть, строятся подстанции, со всеми соседними станциями соединяют высоковольтные линии.

"Первый энергоблок Теплоэлектростанции (ТЭС) "Азербайджан", строительство которой началось в 1974 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева, был введен в строй 20 октября 1981 года, а последний, 8-й блок, - ровно 30 лет назад в 1990 году. Азербайджанская ТЭС, которая в свое время была огромным инфраструктурным проектом и имела особое значение для энергосистемы страны, всегда сохраняла лидирующие позиции в удовлетворении потребностей страны в электроэнергии", - полагает Гусейнов.

Как напомнил наш собеседник, в результате аварии, произошедшей на станции 3 июля 2018 года, более половины страны погрузилось во тьму.

"В рамках осуществленной в течение двух лет программы на крупнейшей ТЭС Южного Кавказа по всем параметрам высокими темпами проделаны строительные и восстановительные работы. Основное внимание было уделено реконструкции 8 блоков ТЭС "Азербайджан", каждый из которых обладает статусом отдельной электростанции. Для защиты блоков от природных воздействий и, прежде всего, сокращения потерь проделаны изоляционные работы. В рамках программы реконструкции заменены непригодные металлические конструкции, внутренние элементы регенеративных обогатителей воздуха, влияющих на ограничение нагрузки, на турбинных установках обновлены поврежденные рабочие лопасти, водородные и масляные аппараты теплообмена. Химический цех реконструирован на основании антиосмосовой водоочистной технологии, обновлено реагентное хозяйство, установлены дополнительные запасные водные резервуары", - заявил политолог.

Следует отметить, продолжил он, что энергоснабжение страны при реконструкции станции не прекращалось ни на минуту. Вся работа была выполнена параллельно. Особое внимание было уделено обеспечению пожарной безопасности.

"На сегодня ТЭС "Азербайджан" обеспечивает 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. Производимая на станции электроэнергия передается в энергетическую систему республики по 330- и 500-киловольтным линиям электропередачи, надежно, устойчиво, безопасно и эффективно обеспечивая потребности в электроэнергии в стране", - заявил он.

Как отметил политолог, реконструкция ТЭС "Азербайджан" позволила восстановить потерянные энергомощности в 600 МВт и довести мощность станции до проектных 2400 МВт.

"Таким образом, возросла надежность ТЭС "Азербайджан", обеспечены ее устойчивость, безопасность и эффективность", - подытожил Ильяс Гусейнов.

Абдул Керимханов