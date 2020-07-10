"Лазуритовый" вызов коронавирусу

Несмотря на режим серьезной самоизоляции, в котором пребывают уже который месяц страны мира, Азербайджан не сидит сложа руки и продолжает нарабатывать потенциал, за счет которого будет восстанавливать экономику и помогать подниматься добрым соседям и партнерам. Сотрудничество не должно останавливаться, невзирая на пандемию.

Несколько дней назад по инициативе афганского лидера состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Афганистана - Мохаммада Ашрафа Гани и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедова посредством видеоконференции. Основной темой встречи были логистика, взаимодействие в сфере транспорта, инвестиций, энергетики и телекоммуникаций. На встрече были достигнуты конкретные результаты, созданы межправительственные рабочие группы.

Давая оценку встрече в беседе с журналистами, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда с большим интересом относился к трехстороннему формату сотрудничества, отдавая ему предпочтение. Такие форматы уже имеются у республики с несколькими странами. А формат Азербайджан-Туркменистан-Афганистан это новый трехсторонний формат, который, по мнению главы государства, может дать очень большой экономический эффект.

Тот эффект, о котором говорит Президент Азербайджана, уже дал о себе знать, в частности, в развитии нового международного транспортного коридора Лапис-Лазули, называемого "Лазурит". Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании международного транспортного коридора "Лазурит" в ноябре 2017 года в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA). Торжественное открытие маршрута состоялось в Герате (Афганистан) в декабре того же года.

Первый груз по "Лазуриту" был принят в Баку в декабре 2018 года. Груз весом 175 тонн прибыл в Бакинский международный морской торговый порт через Туркменистан. Это были сухофрукты и пряности из Афганистана, предназначенные для европейских покупателей. А в январе-мае нынешнего года посредством Лапис-Лазули через Азербайджан было перевезено 55,5 тыс. тонн грузов.

Страны-участницы располагают практически всей необходимой инфраструктурой, за исключением некоторых отрезков. Для замыкания цепочки планируется соединить железной и автомобильной магистралями город Торгунди в Афганистане с Ашгабадом и с портом Туркменбаши. "Лазурит" продолжается через Каспий до Баку, оттуда идет через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

В Азербайджане имеются все условия для успешного функционирования коридора Восток-Запад. Это и развитая автодорожная сеть, и незаменимый железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс. Международный торговый порт Алят уже сегодня способен обработать 15 млн. тонн грузов и 100 тысяч контейнеров, а в дальнейшем его мощность планируется увеличить до 25 млн. тонн грузов и 1 млн. контейнеров, что открывает перед партнерами Азербайджана большие возможности.

Сегодня Лапис-Лазули работает в соединении с БТК, замкнув таким образом цепь, встроенную в маршрут нового Шелкового пути. Кстати, именно в развитии железнодорожного сообщения, как показала видеоконференция, особо заинтересован Афганистан.

В постпандемический период, когда международные экономические отношения начнут выходить из шокового состояния, транспортно-логистические артерии, созданные по инициативе Азербайджана, помогут в восстановлении прежних связей и установлении новых.

"Политическое руководство Азербайджана и азербайджанский народ всегда выступали и выступают за добрососедство, взаимодействие, сотрудничество и поиск новых моделей", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Наш собеседник считает очень перспективным формат сотрудничества в рамках треугольника Азербайджан-Туркменистан-Афганистан. Саммит трех президентов показал, что имеется больше подспорье для развития взаимодействия. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны настолько развита, что открывает широкие возможности для соседних стран. И скоро мы станем свидетелями транспортно-логистического бума, когда страны после пандемии начнут восстанавливать утраченные связи, развивать новые отношения и динамично покрывать издержки, которые выпали на долю каждого государства, считает наш собеседник.

"Время стагнации не будет вечным, рано или поздно опять встанет необходимость возвращать все на круги своя и добиваться большего. Сейчас Азербайджан предлагает новый эффективный формат, вектор поиска, вектор взаимодействия. Наш регион, в котором сосредоточен большой коммуникативный потенциал, еще не полностью себя реализовал. В этом плане усилия Президента Ильхама Алиева показывают, насколько важно задействовать неиспользованный потенциал, пролагать новые маршруты, использовать потенциал тех государств, которые по разным причинам оказывались как бы на обочине. Афганистан как раз из таких стран. Эта страна уже не одно десятилетие переживает большие трудности. Там идет гражданская война, в ней сосредоточены интересы многих государств региона и мировых держав", - отметил Аббасов.

По мнению политолога, в первую очередь нужно выработать те меры, которые позволят установить стабильность в этой стране, заложить основы нормальной экономики. Пока что слаженной экономической инфраструктуры в Афганистане нет. Для того, чтобы ее создать, необходимо взаимодействие безнес-кругов страны с иностранными партнерами. Необходимо учитывать нынешнее положение афганского государства, архаичность его экономики.

"Чтобы перейти к развитию, нужно с чего-то начинать. На мой взгляд, в этом плане Азербайджан имеет возможности инвестировать в афганскую экономику, привлекать из Афганистана ресурсы с целью их транзита в Европу", - резюмировал Тофик Аббасов.

Отметим, что в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по качеству дорог занял 27-е, по эффективности железных дорог - 11-е, по уровню транспортной инфраструктуры в целом - 34-е место в мире.

Лейла Таривердиева