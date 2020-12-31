Азербайджан начал поставлять газ в Европу по TAP

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в четверг Минэнерго страны.

"С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель "Южного газового коридора", - говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что начало поступления азербайджанского газа на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".

Уточняется, что поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают экспорт более 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу, из которых 8 млрд куб. м будет получать Италия, 2 млрд куб. м будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы - "прилегающие рынки".

"Сегодняшнее начало транспортировки каспийского газа в Европу является логическим результатом образцового сотрудничества стран-партнеров, компаний, международных финансовых институтов, а также постоянной поддержки правительствами США, Великобритании и Евросоюзом "Южного газового коридора", - отмечается в сообщении Минэнерго.

В свою очередь Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что в четверг газ уже поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. На сайте SOCAR приводятся слова президента компании Ровнага Абдуллаева, который заявил, что, "получая газ из нового источника и по альтернативному маршруту, Европа укрепит свою энергетическую безопасность". Азербайджанская компания также сообщила о том, что летом 2021 года начнется второй этап исследований рынка для расширения Трансадриатического трубопровода и доведения его пропускной способности с 10 млрд до 20 млрд куб. м газа в год.