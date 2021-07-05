Платите 33 маната в месяц за каждые 1000 манатов кредита (R)

Kapital Bank с целью удовлетворения спроса населения на наличные деньги предлагает новую акцию по потребительскому кредиту. Каждый, кто имеет официальный доход, в рамках акции может получить кредит от Kapital Bank и платить всего 33 маната в месяц за каждые 1000 манатов. Кроме того, при подаче онлайн-заявки комиссия за обналичивание средств составит 0%.

Кредит выдается на сумму до 20 000 манатов сроком до 60 месяцев лицам, получающим зарплату как на карту Kapital Bank, так и на карту любого другого банка. Ставка по кредиту наличными начинается от 19% годовых. По условиям, заемщикам также бесплатно предоставляется карта BirKart. Акция продлится до 31 августа 2021 года.

Кредит можно получить через сайт www.kapitalbank.az, мобильное приложение BirBank, отправив "1" на короткий номер 8196, написав на страницу банка в социальных сетях или же обратившись в филиалы. Для более подробной информации об условиях кредита - https://kbl.az/gtkpr.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.