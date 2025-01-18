Подстилка армян Боб Менендес бросился к ногам Трампа

Автор: Мехти Ахмедзаде

Тесно связанный с армянским лобби коррумпированный экс-сенатор Боб Менендес, в отношении которого федеральными властями было возбуждено чуть ли не 100500 дел, не дождался помилования от уходящего президента США Джо Байдена и теперь надеется на поддержку Дональда Трампа.

NBC News сообщает, соратники Менендеса из Нью-Джерси неоднократно обращались в Белый дом с просьбой о помиловании. Однако, по словам осведомленных источников, это не дало никаких результатов. Даже дошло до того, что в последние недели Боб обсуждал возможность обратиться уже за смягчением приговора вместо полного помилования. Прокуроры рекомендовали наказание не менее 15 лет тюремного заключения. Ожидается, что приговор будет вынесен 29 января. Отсюда и спешка. Тем более, что осталось менее двух суток.

Менендес, надеялся, что раз Байден сына помиловал, наверное, и про меня вспомнит. Но не тут то было. Байден забыл про него также, как и обо всем на свете, ибо действует старик в свои годы на автопилоте. А Трампа Менендес, будучи демократом, ненавидел.

Бобик открыто критиковал Дональда Трампа и его политику. Он голосовал за осуждение Трампа в обоих процессах импичмента. Менендес неоднократно выступал против внешнеполитических решений Трампа, включая вопросы, связанные с Ираном и торговыми соглашениями, а также резко осуждал его миграционную политику, включая политику "нулевой терпимости." Более того, он обвинял Трампа в использовании риторики, "способствующей расколу в обществе". Теперь же экс-сенатор, обвиняемый в коррупции, оказался в положении, когда вынужден искать пощады и обращаться за помощью к тому, кого ранее столь активно осуждал, накануне его возвращения к власти.

Менендес, который годами лизал армянский сапог, выслуживаясь перед армянским лобби, теперь докатился до того, что ему приходится лизать и сапог Трампа ради своей свободы. Очевидно, постоянное угождение чужим интересам в итоге стоило ему последних остатков гордости и достоинства.