Армянские фейки и манипуляции во Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Истерика по поводу судебного процесса над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, распространилась далеко за пределы Армении. Как и ожидалось, главную скрипку в этом направлении вновь играет Франция. Известная своими предвзятыми статьями газета Le Figaro предоставила площадку лидеру ультранационалистической партии Дашнаков во Франции Мураду Папазяну и президенту Координационного совета армянских организаций во Франции, еще одному дашнаку Ара Тораняну.

Два маразматика разинули рты и попытались поставить под сомнение начавшийся судебный процесс, осознанно манипулируя общественным мнением, несмотря на то, что процесс работы азербайджанского суда полностью прозрачен. В ходе расследования были обеспечены право обвиняемых на защиту, использование языка, которые они знают, и другие процессуальные права. Обвиняемые обеспечены адвокатами по своему выбору. Все участники уголовного процесса были проинформированы о завершении предварительного следствия, ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства по уголовному делу, документы, заключения экспертиз и другие доказательства. Но Папазян и Торанян включили дурку, перекинув с больной головы на здоровую.

Многочисленные документированные факты рассказывают о том, как армянские головорезы совершали военные преступления против мирных азербайджанцев в Карабахе: геноцид в Ходжалы, присвоение имущества гражданского населения, жестокое обращение с военнопленными и террористические акты на территории Азербайджана...Среди этих фактов особое место занимают свидетельства очевидцев, фото- и видеоматериалы, демонстрирующие разрушенные дома, изувеченные тела жертв и сцены жестокого обращения с пленными. Азербайджан на протяжении многих лет неоднократно доводил эти факты до сведения международной общественности. Материалы, включая свидетельства, доказательства и фотографии, предоставлялись в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других международных организациях. Однако мировая реакция зачастую оставалась ограниченной. Несмотря на это, вопрос постоянно поднимается со стороны Баку.

Например, в октябре прошлого года об этом всем говорилось в послании Президента Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита права семей на установление истины". Глава государства справедливо напомнил, что новые факты, появившиеся после освобождения наших земель от оккупации, еще раз подтвердили показания очевидцев о зверствах, совершенных в отношении пропавших без вести азербайджанцев.

"Во время армянской оккупации Шушинская тюрьма функционировала как концентрационный лагерь, где содержались и подвергались пыткам азербайджанские пленные и заложники. В открытых источниках и интернет-ресурсах достаточно фотографий и видео, доказывающих бесчеловечные действия, совершенные Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны. Хотя некоторые лица, совершившие военные преступления и преступления против человечности, сегодня предстают перед правосудием Азербайджана, в Армении пока ни один человек не был привлечен к ответственности за это, напротив, они были героизированы" - подчеркивалось, в частности, в послании Президента Ильхама Алиева.

Есть многочисленные доказательства преступлений армян и во время Второй Карабахской войны. Но, пренебрегая всем, Папазян и Торанян считают, что право на справедливость и гуманность существует исключительно для армян, а все остальные должны довольствоваться их трактовкой истории. Эти дашнаки, облюбовавшие французские трибуны, превратились в рупор бесстыдной пропаганды, игнорирующей как факты, так и здравый смысл. Они цинично закрывают глаза на преступления, совершенные их соотечественниками, и пытаются изобразить карабахских сепаратистов жертвами политического заговора.

Папазян и Торанян давно превратились в символ двойных стандартов и безудержной манипуляции, за что даже были удостоены приемом Макрона в Елисейском дворце. Эти "псевдозащитники" прав человека, громко обвиняющие Азербайджан в неких "нарушениях", забывают, что сами являются частью системы, оправдывающей преступления против человечности. Для них права человека применимы исключительно тогда, когда это выгодно их политической повестке. Их цель - эксплуатировать тему "жертвенности" армян, и оправдывать преступления, которые никакая цивилизованная страна не посчитает приемлемыми.

Напомним, что 17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и её незаконными вооружёнными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

Этот процесс направлен, прежде всего, на установление через судебные процедуры государственной ответственности Армении как оккупанта и агрессора, а также других её незаконных действий.