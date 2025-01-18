Триумф Гулузаде: третья победа подряд

Азербайджанский боец ​​смешанных единоборств Акиф Гулузаде одержал очередную победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш 19-летний представитель принял участие в турнире "ONE Friday Fights 94", который прошел в Бангкоке, столице Таиланда.

В бою, проходившем по правилам тайского бокса, Акиф встретился с местным спортсменом Пуэнглуангом Баанрамбой. Главным событием турнира стал бой в легком весе. Гулузаде победил соперника нокаутом во втором раунде. Наш спортсмен, одержавший победу во всех трех своих боях на ONE Friday Fights 94, подписал контракт на 100 000 долларов после своего успеха в Бангкоке.

Отметим, что Гулузаде одержал четыре победы и потерпел одно поражение в пяти проведенных им за свою карьеру поединках.