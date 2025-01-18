В некоторых районах Азербайджана выпал снег
В некоторых районах Азербайджана выпал снег.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, сегодня, в большинстве регионов страны наблюдалась преимущественно сухая погода.
Тем не менее, на востоке местами шел дождь, а в горных районах выпал снег.
Общее количество осадков составило до 2 мм в Шамахы и до 1 мм в Шеки, Гобустане, Шахдаге и Астаре. В Грызе и Ордубаде снежный покров достиг 2 см.
Западный ветер в некоторых районах усиливался, его порывы достигали 20 м/с в Товузе и Джейранчёле, до 18 м/с в Нафталане, Шамкире и Гяндже, что стало основанием для желтого предупреждения.
В ограниченная видимость из за тумана была зафиксирована в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Гахе, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Грызе, Евлахе, Гёйчае, Зардабе и Лерике - видимость не превышала 500 метров.
Минимальная температура воздуха составила до 5°C в Баку и на Абшеронском полуострове, до 7°C в Аранской зоне и до -8°C в Нахчыванской АР и горных районах.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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