В некоторых районах Азербайджана выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, сегодня, в большинстве регионов страны наблюдалась преимущественно сухая погода.

Тем не менее, на востоке местами шел дождь, а в горных районах выпал снег.

Общее количество осадков составило до 2 мм в Шамахы и до 1 мм в Шеки, Гобустане, Шахдаге и Астаре. В Грызе и Ордубаде снежный покров достиг 2 см.

Западный ветер в некоторых районах усиливался, его порывы достигали 20 м/с в Товузе и Джейранчёле, до 18 м/с в Нафталане, Шамкире и Гяндже, что стало основанием для желтого предупреждения.

В ограниченная видимость из за тумана была зафиксирована в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Гахе, Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Грызе, Евлахе, Гёйчае, Зардабе и Лерике - видимость не превышала 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила до 5°C в Баку и на Абшеронском полуострове, до 7°C в Аранской зоне и до -8°C в Нахчыванской АР и горных районах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az