Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске своей криптовалюты под названием $TRUMP.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет, а к концу трехлетнего периода их общее количество достигнет одного миллиарда.

Дизайн сайта мемкоина вдохновлен образом Трампа и его словами "Бейся, бейся, бейся", произнесенными после покушения, произошедшего 13 июля 2024 года.

На сайте указывается, что политик "запустил движение", ставшее ярким "мемом века".

Капитализация мемкоина $TRUMP в первый час торгов составила три миллиарда долларов, а через полтора часа она возросла до 4.3 млрд долларов.