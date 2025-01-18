https://news.day.az/world/1723803.html Дональд Трамп объявил о запуске своей криптовалюты - ФОТО Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске своей криптовалюты под названием $TRUMP. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет, а к концу трехлетнего периода их общее количество достигнет одного миллиарда.
Дональд Трамп объявил о запуске своей криптовалюты - ФОТО
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске своей криптовалюты под названием $TRUMP.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет, а к концу трехлетнего периода их общее количество достигнет одного миллиарда.
Дизайн сайта мемкоина вдохновлен образом Трампа и его словами "Бейся, бейся, бейся", произнесенными после покушения, произошедшего 13 июля 2024 года.
На сайте указывается, что политик "запустил движение", ставшее ярким "мемом века".
Капитализация мемкоина $TRUMP в первый час торгов составила три миллиарда долларов, а через полтора часа она возросла до 4.3 млрд долларов.
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