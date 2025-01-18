Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил

Очередная группа переселенцев, отправленная в субботу утром в город Джебраил согласно I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, прибыла в пункт назначения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в город Джебраил сегодня вернулись 42 семьи в составе 206 человек. Бывшие вынужденные переселенцы, прибывшие в город, воссоединились с родным краем со слезами радости на глазах. После теплой встречи они полюбовались красотой, созданной в городе Джебраил.

Вернувшиеся на свои исконные земли жители города Джебраил поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по указанию главы государства, созданы все условия для расселения семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.