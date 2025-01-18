Мигранты спешат добраться до США до инаугурации Трампа

Reuters опубликовало кадры целого каравана мигрантов на юге Мексики. Этим людям предстоит преодолеть не менее 1500 км до границы Штатов.

Как передает Day.Az, женщина из Венесуэлы сказала, что бежала из страны после победы на выборах Николаса Мадуро.

Через журналистов EFE она обратилась к Трампу: "Мы просим нового президента дать нам въехать пока всё [т.е. границы] не закрылось..".

Многие мигранты опасаются, что ближайшие несколько дней решат их будущее, так как Трамп обещал жёсткую миграционную политику.

"В свой первый день в Овальном кабинете я подпишу историческую серию указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных иммигрантов и остановить вторжение в нашу страну", - сказал он.

Для мигрантов это означает, что каждому, кто будет пойман при незаконном пересечении границы, грозит депортация или тюремное заключение.

Трамп также угрожает наложить штрафные тарифы на мексиканские товары, "пока не прекратится нашествие нелегальных иммигрантов". Таким образом он требует от президента Мексики Клаудии Шейнбаум останавливать мигрантов до того, как они достигнут границы США.