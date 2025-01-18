Человечество может исчезнуть!

Американский бизнесмен Илон Маск предрек вымирание человечества в случае, если люди перестанут заводить детей.

Как сообщает Day.Az, об этом миллиардер заявил на своей странице в соцсети X.

"Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет", - написал он в ответ на исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

Ранее Маск заявил, что ФРГ и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Так он прокомментировал слова бывшего сотрудника Госдепа Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.