Пожар в отеле в Стамбуле

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в трехэтажном отеле в Стамбуле. Состояние двух пострадавших, получивших ожоги, тяжелое.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в районе Аташехир около 03:30 по местному времени. Пожар возник в подсобном помещении отеля, где расположена кухня, причина возгорания пока не установлена. Прибывшие к месту пожара спасатели эвакуировали постояльцев гостиницы, огонь был оперативно потушен. Трое из пяти пострадавших умерли в больнице.

По данным телеканала CNN Türk, полиция задержала двух работников отеля.