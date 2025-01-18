https://news.day.az/tourism/1723848.html Пожар в отеле в Стамбуле - есть погибшие По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в трехэтажном отеле в Стамбуле. Состояние двух пострадавших, получивших ожоги, тяжелое. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Инцидент произошел в районе Аташехир около 03:30 по местному времени (совпадает с мск).
Пожар в отеле в Стамбуле - есть погибшие
По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в трехэтажном отеле в Стамбуле. Состояние двух пострадавших, получивших ожоги, тяжелое.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в районе Аташехир около 03:30 по местному времени. Пожар возник в подсобном помещении отеля, где расположена кухня, причина возгорания пока не установлена. Прибывшие к месту пожара спасатели эвакуировали постояльцев гостиницы, огонь был оперативно потушен. Трое из пяти пострадавших умерли в больнице.
По данным телеканала CNN Türk, полиция задержала двух работников отеля.
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