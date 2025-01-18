Сколько туристов из Турции посетило Азербайджан в 2024 году?

В декабре прошлого года Азербайджан посетили 37 068 туристов из Турции, что на два процента больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщает Day.Az.

Согласно данным Государственного агентства Азербайджана по туризму, в аналогичный период прошлого года Азербайджан посетили 36 372 туриста из Турции.

В январе-декабре прошлого года Азербайджан посетили 426 241 турист из Турции, что на 13 процентов превышает показатель аналогичного периода 2023 года (378 204 человека).

Отметим, что в отчетный период прошлого года Азербайджан посетили 2 626 838 иностранцев, что на 26 процентов превышает показатель за аналогичный период 2023 года (2 085 034).

Напомним, что в 2023 году Азербайджан посетили 2 086 548 иностранных граждан, что более чем на 30,2 процента превышает показатель 2022 года (1 602 600), в том числе из Турции - 378 204 человека, что на 21,27 процента превышает показатель 2022 года (311 880 человек).

В целом за 2017-2023 годы из Турции Азербайджан посетили 1 957 285 человек (в 2017 году - 301 553, 2018 году - 291 259, 2019 году - 316 404, 2020 году - 160 513, 2021 году - 197 472, 2022 году - 311 880, в 2023 году - 378 204).