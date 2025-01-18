Стало известно, каким будет дизайн iOS19

Apple полностью изменит дизайн приложения "Камера" в iOS 19, интерфейс которого будет вдохновлен visionOS.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, приложение получит полупрозрачное меню, напоминающее интерфейс гарнитуры Apple Vision Pro. Также элементы управления будут разделены на фото и видео, предоставляя доступ к таким функциям, как пространственная запись видео и таймер для фотографий, как это сделано, например, в смартфонах Google Pixel.

Также отмечается, что настройки разрешения видео и частоты кадров будут появляться в верхней части экрана по мере необходимости. В актуальной версии iOS 18.2.1 эти параметры спрятаны в настройках системы.

Как пишет MacRumors, редизайн рассматривается как давно назревшее обновление, поскольку Apple не обновляла интерфейс iOS почти десять лет - со времен iOS 7.

Презентация iOS 19 ожидается в рамках конференции для разработчиков WWDC 2025 в июне, после чего будут выпущены бета-версии операционной системы, а стабильная сборка выйдет после презентации iPhone 17 в сентябре.