Турецкий легендарный футболист ведет в еврокубки команду-ноунейм

Сказочное начало тренерской карьеры!

Day.Az представляет статью со ссылкой на "Чемпионат".

Помните Арду Турана? Бывший футболист "Атлетико" и "Барселоны" завершил игровую карьеру каких-то два с небольшим года назад. И вскоре начал тренерскую, в апреле 2023-го возглавив малоизвестный "Эюпспор" из турецкой Суперлиги.

Удивительно, но команда вместе с ним уже идёт в топ-5 в высшей лиге, сражаясь за место в еврокубках. С капитаном в лице бывшего игрока ЦСКА. Её не обыграли ни "Галатасарай", ни "Фенербахче". В пассиве всего четыре поражения за 18 туров - при восьми победах. Рассказываем об этой сказке подробнее вместе с главным русскоязычным экспертом по турецкому футболу - комментатором Эльвином Керимовым.

Туран взялся за ум. А его буйный характер даже идёт в плюс

На самом деле видеть стремительный тренерский рост Турана необычно вдвойне. Дело совсем не в возрасте. 30 января Арде исполнится 38 лет. Хосеп Гвардиола к этому моменту уже поразил всех каталонской тики-такой, вдобавок ранний успешный старт был у Юлиана Нагельсмана, Рубена Аморима, Доменико Тедеско и Венсана Компани.

От безбашенного турка такого точно мало кто ждал. Достаточно вспомнить, какие выкрутасы он вытворял под финал игровой карьеры: толкнул бокового арбитра и угрожал поколотить главного, получив 16-матчевый бан; из-за неприятной ему статьи забивал "стрелу" журналисту и хватал того за горло. А один раз превзошёл даже самого себя - получил условку за стрельбу в больнице, когда, внимание, приехал извиняться перед избитым им же музыкантом. А началось всё с того, что Туран приставал к его жене прямо при нём. Ну не гений ли?

Как вообще настолько неуправляемый беспредельщик способен держать под контролем всю команду? Ответ прост - Арда на самом деле стал другим. Слово Эльвину Керимову.

"У Турана был период, когда он конфликтовал буквально со всем миром. Но в целом Арда всегда был импульсивным и чрезмерно эмоциональным. Мало кто помнит, но в лигочемпионском матче 2006 года между "Бордо" и его "Галатасараем" Туран повторил тот самый удар Зидана головой в грудь. Он дрался и чуть ли не в каждом дерби с "Фенербахче", и во время предыгровой разминки, и на тот момент с одним из лучших друзей Семихом Шентюрком. То, что с ним происходило на закате карьеры футболиста, не стало сюрпризом. Хотя это перебор даже по его меркам.

Нынешний Арда весьма самокритичен: во многих интервью признаёт ошибки прошлого и ругает себя за них. Поражает, как сильно он изменился. Речь даже не о характере, а о рассудительности и форме выражения мыслей. Туран-тренер открыт к диалогу и старается говорить всё игрокам напрямую, а таких специалистов немного. Именно он даёт самые интеллектуальные и интересные интервью о футболе в Турции. Живо реагирует на происходящее во время матчей и часто получает карточки, но при этом делится бешеной энергией с командой. Арда умеет её как следует зарядить и в этом плане напоминает, возможно, одного из лучших мотиваторов в истории футбола Фатиха Терима".

"У него очень возрастная команда, - продолжает Керимов. - Есть даже те, с кем он играл - например, Джанер Эркин. Вместе с тем Арда умело держит дистанцию. Ещё "вчера" Эркин был другом и братом Турана, а сейчас называет его учителем. Сказывается и авторитет суперзвезды по меркам Турции и футболиста, который играл под руководством Диего Симеоне, Луиса Энрике и того же Терима. Он очень многое впитал от работы с ними".

Турана сравнивают с несколькими топ-тренерами. Какой футбол он ставит?

Говоря о главной мечте, Туран называл победу в Лиге чемпионов с "Атлетико". Но, разумеется, только после Симеоне, ставшего для него больше чем просто тренером. Поэтому удивляться всего 19 пропущенным мячам "Эюпспора" в 18 турах не стоит. "Фенербахче" Жозе Моуринью, для сравнения, пропустил 18 раз, а звёздный "Галатасарай" - 21. Умопомрачительный результат для новичка лиги.

"В обороне мы выстраиваемся в 4-4-2, прямо как у Чоло. Хотя я его спрашивал, почему он сейчас играет 5-3-2. Мне нравится этот метод, думаю, он послужит очень хорошим примером для будущего турецкого футбола. Чтобы становиться лучше, нужно начинать с обороны и оставлять больше игроков сзади", - говорил Туран.

Луис Энрике - тоже ролевая модель для него: "Даже при том, что Луис не всегда брал титулы, он проделал большую работу на уровне построения игры и доказал это в том числе со сборной Испании. Если мы сможем расширить и улучшить его стиль, для нас это будет идеально. Мы много работаем и изучаем методы других тренеров, пробуем сыграть и с пятёркой защитников. В атаке, в зависимости от соперника, придерживаемся схем 4-3-3, 4-3-1-2 или 5-4-1. Нужно совмещать разные методы, исходя из игроков, которые у нас есть. Мы продолжаем вырабатывать собственный стиль".

При этом в Турции Турана вообще называют "новым Йоханом Круиффом". А к какому специалисту его футбол реально ближе? Объясняет Эльвин Керимов.

"В Первой лиге "Эюпспор" старался доминировать, больше владел мячом и играл через короткий пас. Прямо как "Барселона" Луиса Энрике. В Суперлиге уровень сопротивления совсем другой, поэтому процент владения логично упал. Команда стала играть проще, тем не менее всё равно зачастую действует первым номером не только против уступающих в классе соперников. Для неё нет авторитетов.

Появилось больше вертикальной игры и позиционной обороны, как у Диего Симеоне. Туран сам говорил, что ориентируется на Терима, Энрике, Симеоне. По смелости, умению делать замены и управлять игрой - на первого. По действиям с мячом - на второго. По построению обороны - на третьего. В зависимости от матчей, акцент уходит в ту или иную сторону".

В турецкой лиге хватает звёзд. Но не в "Эюпспоре". Или нет? Керимов опровергает

Чемпионат Турции давно стал местом, куда активно подписывают известных игроков на спаде либо в преклонном футбольном возрасте. А иногда туда залетают и топ-футболисты в расцвете сил, как Виктор Осимхен.

В основном именитыми личностями могут похвастаться только флагманы вроде "Фенербахче", "Галатасарая", "Бешикташа". В меньшей степени - "Трабзонспор" (есть Стефан Савич) и "Истанбул" (Кшиштоф Пёнтек). У "Эюпспора", на первый взгляд, единственная звезда - тренер Арда Туран. Эльвин Керимов с такой постановкой не согласен.

"На самом деле, по турецким меркам команда звёздная - одна из самых возрастных и опытных. По сравнение с периодом в Первой лиге состав заметно изменился. Футболисты идут в том числе к Арде Турану. По сути, он исполняет ещё и обязанности спортивного директора. Возможно, у него лучший набор игроков среди дебютантов в истории Суперлиги. Сыграло роль и местоположение клуба. Эюп - пригород Стамбула. Сюда приглашать легче. Возможно, при ином раскладе сюда не поехал бы и сам Туран.

Да, Джанеру Эркину 36 лет. Но его левая нога - лучшая в Турции за последние 15 лет. Будучи левым защитником, за карьеру он сделал 125 голевых передач и продолжает их отдавать. Лео Дюбуа - бывший игрок "Лиона" и сборной Франции. Фредрик Мидтшё - экс-капитан "АЗ Алкмар" и бывший футболист "Галатасарая", держит уровень и в 31 год. Дорукхан Токёз был ключевой фигурой в чемпионском "Трабзонспоре", выступал за сборную и "Бешикташ". Эмре Акбаба - классная "десятка", в прошлом звезда "Галатасарая", его очень ценил Винченцо Монтелла в "Адане".

"Карьера выступавшего за "Шальке" Ахмеда Кутуджу шла на спад. Туран её воскресил, - добавляет Керимов. - Теперь вингер снова в сборной и один из лучших бомбардиров лиги. Анастасиос Хадзийованнис - игрок сборной Греции. Эмре Мор закопал свою карьеру, но эпизодами даёт класс. У Рубена Везу огромный опыт в Ла Лиге, Берке Озер предотвратил 11 голов, он сейчас лучший вратарь чемпионата. Все эти футболисты по меркам Турции считаются топами. Данный состав собрали прямо под нынешний сезон. И он выстрелил, хотя многие подобные проекты терпели крах".

У "Эюпспора" нет большого бюджета. Похоже, это выскочка на один сезон

В истории футбола хватало таких команд-сенсаций. Эталонный пример из той же Турции - "Бурсаспор", в 2010 году ставший первым с 1984-го чемпионом не из Стамбула. Сейчас же команда рухнула в четвёртую по силе лигу. "Эюпспор" не обладает мощным бюджетом. Его ждёт подобная участь? У Эльвина Керимова прогноз неутешительный.

"Турецкий футбол никогда не живёт завтрашним днём. Пока у "Эюпспора" есть Туран, это перспективный проект. Понятно наверняка - надолго Арда не задержится. Сейчас главная задача - вывести команду в еврокубки, причём сформировалась она в процессе. Изначально нужно было просто не вылететь. Вполне вероятно, в Лигу конференций "Эюпспор" пробьётся. Хотя если бы не вратарь, было бы гораздо сложнее. Команда играет лучше того же "Бешикташа", который идёт строчкой ниже.

Закрепиться на топ-уровне в Турции среднему классу невозможно - долгосрочных проектов среди него здесь не бывает. Сейчас у многих сильных клубов проблемы, тем не менее они рано или поздно вернутся на прежний уровень. "Эюпспору" же задержаться на высоком уровне будет очень трудно. У него нет аномально богатого президента. Это скромный клуб, которому нужно вкладываться в базу и инфраструктуру. Иначе не приходилось бы проводить домашние матчи на стадионе "Касымпаши", чем сильно недоволен Туран".

Президент "Эюпспора" - ярый поклонник "Галатасарая". Но это нормально

Представьте, какой скандал поднимется в России, если условный босс "Ростова" или "Крыльев Советов" заявит о любви к "Зениту" или "Спартаку". В Турции ничего подобного нет. Более того, именно симпатия президента "Эюпспора" Мурата Озкая (владеет занимающейся арендой автомобилей компанией) к "Галатасараю" помогла заманить в клуб Арду Турана. Спасибо за историю Эльвину Керимову.

"В Турции все болеют за одну из трёх-четырёх команд. Этого никто не скрывает. Мурат Озкая мало того, что переживает за "Галатасарай", так ещё и имеет членство в его клубе. То же самое было с недавним президентом "Сивасспора", который заодно входил в клуб "Фенербахче". Привлечь единомышленника Арду Турана Озкая помог именно данный фактор. Они давно знакомы. Когда "Галатасарай" выигрывал чемпионство, Мурат даже присутствовал на церемонии награждения.

За три недели до матча "Эюпспора" с "Галатасараем" "гремела" вся Турция. Особенно та её часть, поддерживающая теорию "антифенеровского заговора". Ходили слухи, что команда Турана сдаст матч. Тем не менее она зацепила ничью и билась до конца".