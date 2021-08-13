ЧБТР выделил азербайджанскому банку новый кредит в нацвалюте

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) выделил азербайджанскому TuranBank новый кредит в размере 10 миллионов манатов для расширения финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в национальной валюте.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЧБТР, кредит позволит TuranBank расширить доступность средств для малых и средних предприятий для их производственных и инвестиционных программ, а также для потребностей в оборотном капитале.

Новый кредит ЧБТР в нацвалюте будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в Азербайджане и стимулировать создание рабочих мест.

"Мы в сотрудничестве с TuranBank рады усилить поддержку субъектов предпринимательства в Азербайджане в форме финансирования в нацвалюте и охватить новые предприятия. Выделение средств в национальной валюте не создаст проблем с обменным курсом, особенно в условиях продолжающейся пандемии", - сказал президент ЧБТР Дмитрий Панкин, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, председатель правления TuranBank Фазаил Мусаев заявил, что успешное сотрудничество с ЧБТР началось с 2011 года. В 2019 году банк финансировал субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ), предоставляя средства в манатах.

"Новая линия финансирования МСБ, предоставленная ЧБТР, позволит нам и далее расширять свою деятельность. В то же время распределение ресурсов в нацвалюте также защищает нас от валютных рисков. Мы продолжим вносить вклад в устойчивое развитие реального сектора в Азербайджане при поддержке международных финансовых институтов, в том числе ЧБТР", - сказал Мусаев.

Отметим, что это второй по счету кредит в нацвалюте, выделяемый ЧБТР Turanbnak. Два банка сотрудничают с 2011 года.