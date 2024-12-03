https://news.day.az/society/1712370.html В Баку обсуждают "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями" - ФОТО В Баку стартовало мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями". Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие, организованное представительством ООН в Азербайджане, приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями. Новость обновляется
В Баку обсуждают "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями" - ФОТО
В Баку стартовало мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями".
Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие, организованное представительством ООН в Азербайджане, приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями.
Новость обновляется
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