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В Баку обсуждают "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями" - ФОТО

В Баку стартовало мероприятие "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями". Как сообщает во вторник Day.Az, мероприятие, организованное представительством ООН в Азербайджане, приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями. Новость обновляется