В России упал астероид

В Якутии камеры зафиксировали падение астероида.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, он вошел в атмосферу над городом Ленском, как это и прогнозировали ученые.

Европейское космическое агентство (ЕКА) оценивало диаметр небесного тела в 70 см. Точное место падения не называется, однако большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и взрываются в атмосфере.

"К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки", - сообщили в якутском управлении МЧС.

Алан Фицсиммонс из Королевского университета Белфаста (Великобритания) отмечал, что объект такого размера не представляет опасности для людей, находящихся на Земле. "Он небольшой, но все равно будет довольно впечатляющим. Над местом падения будет темно, и на несколько сотен километров вокруг будет виден очень яркий огненный шар в небе", - говорит астроном.