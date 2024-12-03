Решение АФФА по игре "Нефтчи" - "Карабах"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждалось произошедшее в футбольном матче 15-го тура Премьер-лиги Мисли - "Нефтчи" - "Карабах".

Бакинский клуб оштрафован на 800 манат за бросание на поле посторонних предметов болельщиками "Нефтчи".

"Нефтчи" был оштрафован на 500 манатов из-за массовых оскорблений болельщиков представителя столицы, так как это произошло уже второй раз в текущем сезоне.

Клуб понес убыток в 1500 манат за задержки начала матча из-за позднего выхода "черно-белых" на поле.

Агдамский клуб заплатит 1500 манат за использование болельщиками "Карабаха" пиротехники.

"Карабах" также получил предупреждение, поскольку болельщики гостей массово использовали оскорбительные выражения впервые в нынешнем сезоне.