https://news.day.az/officialchronicle/1712364.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Мавритании в Азербайджане - ФОТО 3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Мавритания в Азербайджане Сида Ахмеда аль-Бекае Хамади. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Мавритании в Азербайджане - ФОТО
3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Мавритания в Азербайджане Сида Ахмеда аль-Бекае Хамади.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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