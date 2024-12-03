В Гяндже строится новый стадион

Строительство Гянджинского городского стадиона продолжается быстрыми темпами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportinfo.az, завершен начальный этап строительства трибун, при этом используется трехсменный режим работы.

9 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент нового Гянджинского городского стадиона.

Стадион, построенный в 1959-1963 годах и сданный в эксплуатацию в 1964 году, в последние годы функционировал частично из-за ухудшения состояния зрительских трибун, которые стали непригодными для использования.

На территории стадиона также были построены вспомогательные тренировочные площадки и здание футбольной академии.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2023 года, для проектирования и реализации работ по реконструкции стадиона из резервного фонда главы государства было выделено один миллион манатов. Проектирование стадиона уже завершено.

В рамках реконструкции территория стадиона будет расширена до 10 гектаров. Новый стадион, который будет построен по стандартам УЕФА четвертой категории, будет вмещать 15 тысяч 464 зрителей.

На стадионе предусмотрены места для VVIP, VIP, SKY-box, представителей СМИ и зрителей с ограниченными возможностями, а также раздевалки для футболистов, конференц-залы, медицинские и судейские комнаты, помещения для технического персонала и другие необходимые объекты.

Кроме того, согласно проекту, внутри стадиона будут организованы пункты продажи билетов, различные объекты общественного питания, парковки и контрольно-пропускные пункты.

Стадион будет оснащен современными системами освещения, звука, телевещания, интернета, безопасности, а также системой управления входом и выходом, соответствующими требованиям УЕФА. Ожидается, что ввод стадиона в эксплуатацию создаст все условия для проведения как местных, так и международных соревнований.

Ожидается, что арену завершат к 2025 году. На новом стадионе планируется провести открытие Игр СНГ, которые будут проходить в этом году в Гяндже.