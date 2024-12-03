Продукция "Made in Turan" скоро появится в США

Продукция с маркировкой "Made in Turan" будет поступать на американский рынок.

Об этом сообщил Trend Джамид Мовсумов, председатель правления Общественного объединения "Ассоциация франчайзинга Азербайджана", передает Day.Az.

Он уточнил, что в настоящее время разрабатываются специальные стандарты для продукции под брендом "Made in Turan". Это касается таких товаров, как чистящие средства, вода, лимонады и различные виды холодного кофе.

Мовсумов также добавил, что, помимо тюркских стран, производители из других государств смогут адаптировать свою продукцию к стандартам "Made in Turan" и продавать ее в тюркских странах. В настоящее время активно ведется работа по созданию производственных мощностей в Турции и Казахстане, а также достигнуты предварительные договоренности о продвижении продукции на рынки Германии, Америки, Казахстана, Узбекистана и Турции.