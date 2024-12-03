Список стран, которые больше всего инвестировали в Азербайджан

За первые 9 месяцев этого года из внешних источников финансирования в основной капитал было вложено 2,1 млрд манатов инвестиций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Обзор денежной политики" Центрального банка Азербайджана.

Отмечено, что 95,9% средств, направленных в основной капитал зарубежными странами и международными организациями за этот период, пришлись на инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Турции, Японии, России, Норвегии, Ирана, Индии, ОАЭ, Кыргызстана и Франции.

"В течение 9 месяцев 2024 года в страну продолжался инвестиционный поток в основной капитал со стороны иностранных предприятий и организаций. По данным Госкомстата, из внешних источников финансирования в основной капитал поступило 2,1 млрд манатов инвестиций. Инвестиции, направленные в основной капитал из внешних источников, составили 16,8% от общей стоимости инвестиций.

Перечень стран, из которых были привлечены инвестиции, показывает высокий интерес к экономике Азербайджана как традиционных торговых партнеров, так и инвесторов из других регионов на глобальной арене. А это свидетельствует об углублении интеграции азербайджанской экономики в мировую экономику", - отмечается в сообщении.