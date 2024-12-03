Азербайджан проделал большую работу для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на мероприятии "Улучшение климатических решений с участием людей с ограниченными возможностями", организованного ООН в честь Международного дня людей с ограниченными возможностями

"В частности, в 2008 году мы присоединились к Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. С тех пор было принято множество других законов, а в этом году внедрен закон о новых процедурах оценки состояния людей с ограниченными возможностями. Мы также создали собственный реестр. Размер социальных пособий для граждан с ограниченными возможностями был увеличен в три раза, а некоторые другие выплаты выросли в 2,5 раза. Однако, несмотря на эти усилия, этого всё ещё недостаточно. Мы убеждены, что нам предстоит приложить ещё больше усилий в этом направлении," - подчеркнул Керимов.

Заместитель министра также отметил, что нынешнее мероприятие является частью серии инициатив, проводимых в период после COP29.

"Азербайджан был избран председательствующей стороной COP29, и мы считаем, что до следующей конференции в Бразилии Азербайджан будет выполнять эту роль, продолжая организовывать столь значимые мероприятия", - добавил он.