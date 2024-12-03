Ряд сырья и материалов выставлен на продажу в Нахчыване

Ряд сырья и материалов будет выставлен на аукцион юридическим лицом публичного права "Центр организации аукционов", подведомственным Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе, аукцион состоится 10 января 2025 года.

Стоимость выставленных на продажу 19 единиц различных сырья и материалов варьируется от 70 до полумиллиона манатов.

На аукцион допускаются как юридические, так и физические лица, которые в соответствии с законодательством считаются покупателями, представили заказ и другие необходимые документы не позднее чем за 3 банковских дня до начала аукциона и заплатили задаток в размере 5% от первоначальной цены продажи объекта приватизации.

Заказы будут приниматься юридическим лицом публичного права "Центр организации аукционов" при Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики по адресу: город Нахчыван, 8-я улица, 1/5A, не позднее чем за 3 (три) банковских дня до проведения аукциона.

Список сырья и материалов, которые будут выставлены на аукцион 10 января 2025 года, указан в таблице.