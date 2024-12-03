В Сабунчи не будет воды

Завтра в течение дня в части Сабунчинского района Баку будут перебои в подаче воды.

Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Подача воды будет ограничена в связи с ремонтными работами на водопроводе, снабжающем территорию.