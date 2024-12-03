https://news.day.az/society/1712376.html

В Сабунчи не будет воды - Дата

Завтра в течение дня в части Сабунчинского района Баку будут перебои в подаче воды. Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов. Подача воды будет ограничена в связи с ремонтными работами на водопроводе, снабжающем территорию.