https://news.day.az/society/1712376.html В Сабунчи не будет воды - Дата Завтра в течение дня в части Сабунчинского района Баку будут перебои в подаче воды. Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов. Подача воды будет ограничена в связи с ремонтными работами на водопроводе, снабжающем территорию.
В Сабунчи не будет воды - Дата
Завтра в течение дня в части Сабунчинского района Баку будут перебои в подаче воды.
Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Подача воды будет ограничена в связи с ремонтными работами на водопроводе, снабжающем территорию.
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