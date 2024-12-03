https://news.day.az/sport/1712552.html Игрок "Туран Товуза" сломал ногу Неприятный инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Азербайджана между командами "Туран Товуз" и "Сабах". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 21-й минуте игры футболист хозяев, молдавский защитник Денис Марандичи, сломал ногу во время атаки соперника. Он был немедленно доставлен в больницу на машине скорой помощи.
Игрок "Туран Товуза" сломал ногу
Неприятный инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Азербайджана между командами "Туран Товуз" и "Сабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 21-й минуте игры футболист хозяев, молдавский защитник Денис Марандичи, сломал ногу во время атаки соперника.
Он был немедленно доставлен в больницу на машине скорой помощи. На момент завершения основного времени матч завершился со счетом 1:1.
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