Игрок "Туран Товуза" сломал ногу

Неприятный инцидент произошел в матче 1/8 финала Кубка Азербайджана между командами "Туран Товуз" и "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 21-й минуте игры футболист хозяев, молдавский защитник Денис Марандичи, сломал ногу во время атаки соперника.

Он был немедленно доставлен в больницу на машине скорой помощи. На момент завершения основного времени матч завершился со счетом 1:1.