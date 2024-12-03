"После Парижа-2024 дзюдо - спорт номер один в Азербайджане"

"Я прохожу реабилитацию после летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Лечу свои травмы. Я уже начал тренироваться".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом в интервью ютуберу Геору Андиеву заявил дзюдоист сборной Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг).

Олимпийский чемпион рассказал, как пришел в дзюдо. Он признался, что поначалу этот вид спорта ему не нравился:

"В дзюдо меня привели отец и брат. Но почему в дзюдо, я не знаю. Мой отец занимался вольной борьбой. Честно говоря, дзюдо меня не интересовало. Большую роль в том, чтобы я остался в этом виде спорта, сыграл мой отец. Он всегда держал меня под контролем. Моим первым соревнованием стал чемпионат республики. После победы моя любовь к дзюдо возросла".

Затем Коцоев рассказал, как прибыл в нашу страну:

"Я пришел в сборную Азербайджана в 2015 году. Большую роль в моем приезде сюда сыграл Хетаг Газюмов, главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе. Мой отец поговорил с ним, получил совет. Он сказал, что в Азербайджане спорт хорошо развивается, и я не пожалею, если приеду туда. Теперь я рад, что приехал сюда. Я очень доволен работой тренерского штаба и федерации. В Азербайджане меня приняли очень хорошо. У меня здесь много друзей. Баку очень красивый. Город хороший для проживания здесь. Ментально он похож на то место, где я родился".

Зелим также сообщил, что статус дзюдо в нашей стране повысился после летних Олимпийских игр 2024 года в Париже:

"После Олимпийских игр дзюдо является видом спорта номер один в Азербайджане. Обе золотые медали во французской столице были завоеваны именно в нем. В регионах увеличиваются залы дзюдо. Этот успех стал результатом больших командных усилий. Мы получили результат в процессе работы. Я благодарен нашему главному тренеру Рихарду Траутману. Мы с ним очень хорошо ладим с первого дня. Он указал на мои ошибки, мы над этим поработали и результат уже виден".

26-летний дзюдоист также рассказал о своем сходстве с другим нашим олимпийским чемпионом Хидаятом Гейдаровым:

"Мои результаты всегда совпадают с ним. Когда он проигрывает, я проигрываю, а когда я выигрываю, побеждает и он. Мы оба стали чемпионами мира в этом году. После того, как Хидаят стал первым на Олимпийских играх, ни у кого не было сомнений, что я выиграю. Победа Хидаята мотивировала меня. У нас обоих есть дух победителя. У меня с ним хорошие отношения. Он очень хороший, чистый человек. Мы поддерживаем друг друга и тренируемся больше, чем кто-либо другой".

Отметим, что в Париже-2024 азербайджанские дзюдоисты добились лучшего результата в своей истории.