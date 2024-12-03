Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов

Начало свою работу очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, во втором чтении обсуждаются вопросы, включенные в конверт государственного бюджета на 2025 год.

В повестку заседания внесены 10 нижеприведенных вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" (во втором чтении);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" (во втором чтении);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год" (во втором чтении);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год" (во втором чтении);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год" (во втором чтении);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (во втором чтении);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" от 3 декабря 2021 года номер 406-VIQD (во втором чтении);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (во втором чтении);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "О медицинском страховании" и "О страховании от безработицы" (во втором чтении);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (во втором чтении).