Ученые научились предсказывать болезнь Альцгеймера

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе связали определенный вид жира с аномальными белками в мозге, которые служат признаками болезни Альцгеймера. По словам специалистов, эти особенности позволяют предсказать заболевание за два десятилетия до первых симптомов. Исследование представили на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, команда изучила 80 когнитивно здоровых людей со средним возрастом около 50 лет. Примерно 57,5% участников страдали ожирением, а средний индекс массы тела (ИМТ) участников составил 32,31.

Добровольцы прошли позитронно-эмиссионную томографию мозга (ПЭТ), МРТ тела и оценку метаболизма. Томография брюшной области выявила объем подкожного и висцерального (окружающего органы) жиров.

Патология болезни Альцгеймера измерялась с помощью ПЭТ-сканирования с использованием трассеров, которые связываются с амилоидными бляшками и тау-клубками, которые накапливаются в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Результаты показали, что более высокие уровни висцерального жира были связаны с повышенным амилоидом, составляя 77% эффекта высокого ИМТ на накопление амилоида. Другие типы жира не объясняли связанную с ожирением повышенную патологию болезни Альцгеймера.

Исследование также показало, что более высокая резистентность к инсулину были связаны с высоким уровнем амилоида в мозге. Влияние висцерального жира на амилоидную патологию было частично снижено у людей с более высоким уровнем холестерина.

По словам исследователей, открытие позволит не только прогнозировать риск развития болезни Альцгеймера за 20 лет до ее появления, но и влиять на образ жизни человека, снижая шансы на появление заболевания.