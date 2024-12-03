Мать Вугара Гашимова спасли из-под завалов

В поселке Новханы Абшеронского района произошел взрыв в доме, где проживают родители покойного шахматиста Вугара Гашимова.

Как передает Day.Az, на место инцидента оперативно прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате спасательных работ из-под завалов была извлечена мать Вугара Гашимова, которая доставлена в реанимационное отделение. У пострадавшей, 1949 года рождения, диагностированы ожоги I, II и III степени лица и нижних конечностей. Другой пострадавший, 1959 года рождения, получил перелом бедренной кости и рану на левой руке. Оба находятся в тяжелом состоянии, лечение продолжается.

Причины взрыва выясняются компетентными органами.