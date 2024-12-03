Спасатели продолжают работы на месте взрыва в Сумгайыте

Согласно информации, поступившей сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана около 06:42, оперативная служба Сумгайытского регионального центра была направлена к месту происшествия в связи со взрывом, произошедшим в городе Сумгайыт.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил журналистам начальник Сумгайытского регионального центра, полковник Вагиф Фатуллаев.

Он отметил, что в то же время на место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны.

"По данным на этот час, из-под завалов были извлечены 3 человека. Может быть вероятность того, что под завалами все еще может кто-то находиться. В настоящее время поисково-оперативные работы продолжаются", - добавил В.Фатуллаев.