Азербайджан увеличил торговый оборот со странами СНГ

В январе-октябре этого года между Азербайджаном и странами Содружества независимых государств (СНГ) было осуществлено торговых операций на сумму 5 миллиардов 701 миллион 706 тысяч долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 496 миллионов 686 тысяч долларов или на 9,5 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Торговые операции со странами СНГ составили 32,01 процента от общего товарооборота Азербайджана.

Среди стран СНГ в отчетный период торговый оборот с Россией составил 3 миллиарда 942 миллиона 426 тысяч долларов (на 14,5 процента больше, чем годом ранее), с Белоруссией - 403 миллиона 960 тысяч долларов (на 47,7 процента больше), с Казахстаном - 393 миллиона 831 тысяча долларов (на 38,7 процента больше), с Украиной - 380 миллионов 145 тысяч долларов (на 33,3 процента больше), с Туркменистаном - 337 миллионов 715 тысяч долларов (на 52,5 процента меньше), с Узбекистаном - 196 миллионов 122 тысячи долларов (на 37,2 процента больше), с Кыргызстаном - 33 миллиона 981 тысяча долларов (на 28,7 процента меньше), с Молдовой - 8 миллионов 342 тысячи долларов (на 37,02 процента меньше), с Таджикистаном - 5 миллионов 177 тысяч долларов (на 0,11 процента меньше).