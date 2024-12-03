В Тбилиси в ходе столкновений пострадали 143 полицейских

По меньшей мере 143 сотрудника МВД Грузии с 28 ноября получили тяжкие телесные повреждения при столкновениях с демонстрантами на антиправительственных митингах в Тбилиси у здания парламента.

Как передает Day.Az, об этом сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге.

"В результате насильственных и агрессивных действий тяжкие повреждения получили 143 сотрудника министерства внутрених дел", - сказал Дарахвелидзе.

Кроме того, за этот период были задержаны 293 человека. В ведомстве отметили, что в ходе акций были выявлены группы, совершившие противоправные действия. Министерство внутренних дел еще раз призвало протестующих воздержаться от насилия.