В Азербайджане увеличилось производство золота

За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане было произведено 2 167,1 кг золота и 2 703,2 кг серебра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, производство золота увеличилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в то время как производство серебра сократилось на 20,3%.

Если сравнивать с прошлыми годами, то в январе-октябре 2023 года было произведено 2 131,2 тонны золота и 3 390,2 тонны серебра.

Также наблюдается значительное снижение производства медного концентрата: за указанный период 2024 года было произведено 112 тонн, что на 94,7% меньше, чем в январе-октябре 2023 года, когда объем производства составил 2 115,8 тонн.