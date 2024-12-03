https://news.day.az/politics/1712359.html

Турция назначает нового посла в Азербайджан

Турция назначает нового посла в Азербайджан. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проинформировал об этом нового посла. Так, новым послом Турции в Азербайджане станет президент Фонда "Маариф" (TMV) Бирол Акгюн.