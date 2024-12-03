В Шуше находятся более 200 делегаций из 29 стран

В городе Шуша находится более 200 делегаций из 29 стран.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Дильгам Тагиев, выступая на Форуме молодых ученых Исламских стран, организованном в "Молодежной столице" исламского мира - городе Шуша.

Он напомнил о подписании распоряжения "О мерах по избранию города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".

"О мероприятии, организованном в городе Шуша можно говорить только хорошее. Проведение этого мероприятия в очаровательном уголке Азербайджана - городе Шуша, является предметом гордости. Потому что эта земля - жемчужина Карабахского региона, столица азербайджанской культуры. В мероприятиях по нескольким направлениям активно участвуют молодые люди, молодые ученые, молодые таланты Исламского мира. В Шуше более 200 делегаций из 29 стран. Мероприятия проходят на высоком уровне", - добавил он.

Отметим, что церемония закрытия "Молодежной столицы" исламского мира состоится 4 декабря в городе Шуша.