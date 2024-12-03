Сеанс интеллектуального мазохизма от Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов



Петербуржец Владимир Поляков является автором юмористических двустиший, некоторые из которых мне вспомнились после знакомства с сегодняшним примером интеллектуального мазохизма со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Но, для начала отмечу, что армянская газета "Грапарак" ранее анонсировала, что от него стоит ожидать некоего шоу ради повышения собственного рейтинга.

Армянское издание предположило, что на сей раз дело не ограничатся скандальными увольнениями через SMS и в ближайшее граждане Армении смогут стать свидетелями новых драматических инсценировок.

"Вчера спецназовцы МВД укладывали на асфальт "воровских" на разных улицах города и подвергали их приводу. Кроме того, больше всех путешествующий за счет бюджета Пашинян поручил предоставить ему список чиновников и членов их семей, летающих бизнес-классом. После сбора информации ожидается новое шоу: Пашинян пристыдит тех, кто при "скромной зарплате" может себе позволить совершать поездки на сумму несколько миллионов", - отмечает издание.

Оно, как оказалось, село в лужу. Не факт, что лужа была древняя, оставленная после недолгого стояния Тиграном Великим или, хотя бы, Месропом Маштоцем. Но она была достаточной, чтобы в ней можно было утонуть от стыда в связи со столь кардинально не сбывшимся прогнозом газеты "Грапарак". Нет, шоу от Пашиняна в итоге было совсем иного характера. Никол Воваевич умудрился переплюнуть самого себя. Он решил освоить новый жанр полемики с самим собой.

Для дебюта в этой ипостаси он решил выбрать заседание Национального Собрания Армении. Более того, жемчужины его мысли щедрой рукой были рассыпаны, когда Пашинян представлял окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2025 год. Вроде бы цифр следовало от него ожидать. Но, Никол Воваевич никогда не искал легких путей. Вот и на сей раз он сумел удивить.

"Мир воспринимает армян как нацию мучеников", - сказал он.

Предположу, что в этот момент многие сидевшие в зале армянского парлаиента сильно напряглись. Вдруг, учитывая характер обсуждений, Никол Воваевич заявит, что казна пуста и мучатся от безденежья придется всем, включая армянских парламентариев. Но, к счастью для депутатов НС, Пашинян решил поговорить об ином.

"В целом, то послание, которое мы хотим направить миру, следующее: важнейшей миссией нашего Правительства считаем преодоление статуса нации-мученика. Должен сказать, что в нашей реальности эта повестка не нова. Причем вне зависимости от того, насколько она была сформулирована. В среднем наша реакция на эту ситуацию была, и в некоторой степени продолжает оставаться, следующей: преодолением формулы "нация-мученик" является формула "нация-армия". Однако я должен зафиксировать, что не уверен в правильности данного ответа. Я думаю, что формула "нация-армия" является логическим продолжением формулы "нация-мученик"", - сказал Пашинян.

Не возьму на себя смелость отвечать за всех граждан Армении, но допускаю, что знакомство с этим потоком взаимоисключающих мыслей Никола Воваевича принес немалые мучения депутатам армянского парламента. И тут вспоминается двустишие Полякова: "Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать". В роли Тани, как вы наверное догадались, на сей раз выступил Пашинян.

Который решил почему-то затронуть анекдотическую тему "нации-воинов". Не только в Азербайджане, но и во всем мире видели крах этой концепции в ходе 44-дневной войны. С поля боя, как известно, бежало свыше 11.000 армянских военнослужащих. Нет, в Армении нашлись те, кто утверждал, что это массовое бегство было проявлением мужества. Да и не бежали они, мол, а совершали "тактическое отступление".

Но как превратить "нацию-воина" в "нацию-мученика" и наоборот? После такого предложения Пашиняна не грех вспомнить еще одно поляковское двустишие:

"Мне психиатр сказал: присядьте,щас успокоюсь и начнём". Хотя, какое там начнем, если в итоге Никол Воваевич "заблудился в трех соснах" и принялся выражать сомнения в собственных же умозаключениях?!

Представляю состояние армянских депутатов. Мало того, что они еще толком не привыкли к тому, что Пашинян теперь не носит бороды, так им теперь приходится блуждать по лабиринтам его сомнений, доведенных до степени интеллектуального мазохизма. Что им остается делать в сложившейся ситуации? Вспоминать творчество уже упомянутого не раз Владимира Полякова.

И его двустишие:

"Я не туплю, а экономно расходую потенциал".

Вот так, успокаивая себя мысль о том, что премьер-министр Армении экономно расходует свой потенциал, и могут выдохнуть депутаты парламента самой мелкой, во всех смыслах слова, страны Южного Кавказа.