Взрывы в Сумгайыте и Новханы

3 декабря произошли два взрыва: один в городе Сумгайыт - квартире 13-го микрорайона, другой - в частном доме в массиве Новханы-Баглар на улице Сахил.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Генеральная прокуратура Азербайджана.

На места происшествий оперативно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения при чрезвычайных рисках, спецтехника Сумгайытского регионального центра, а также сотрудники прокуратуры и полиции.

В результате взрыва в 13-м микрорайоне были спасены шесть человек, которые доставлены в больницу, где продолжается их лечение.

Во втором инциденте, произошедшем в массиве Новханы-Баглар, из-под завалов были извлечены двое пострадавших, которые также госпитализированы. Поисково-спасательная операция на этом месте завершена.

В настоящее время оперативно-следственное управление МЧС проводит расследование, чтобы установить причины взрывов и другие значимые обстоятельства.