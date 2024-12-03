Крупный пожар в Хырдалане - более 20 человек спасены

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, вспыхнувший в электрической шахте семиэтажного жилого дома, был потушен за короткое время, предотвращено распространение его на квартиры.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 23 жителя здания.

В результате пожара сгорели 2 электрических щита и 6 п.м. электропроводки в шахте.

Пострадавших нет.