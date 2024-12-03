На улицах Сеула появилась военная техника

В Сеуле, на фоне введения военного положения, была замечена военная техника, направляющаяся к зданию Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются прорваться к главному зданию.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, очевидцы сообщают о нескольких колоннах спецтехники, а также о вертолетах в небе. Офицеры отдали приказ всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности.

Напомним, что ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения с целью борьбы с просеверокорейскими силами и защиты конституционного порядка в стране.