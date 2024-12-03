https://news.day.az/world/1712538.html На улицах Сеула появилась военная техника - ВИДЕО В Сеуле, на фоне введения военного положения, была замечена военная техника, направляющаяся к зданию Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются прорваться к главному зданию. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, очевидцы сообщают о нескольких колоннах спецтехники, а также о вертолетах в небе.
На улицах Сеула появилась военная техника - ВИДЕО
В Сеуле, на фоне введения военного положения, была замечена военная техника, направляющаяся к зданию Национальной ассамблеи, где протестующие пытаются прорваться к главному зданию.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, очевидцы сообщают о нескольких колоннах спецтехники, а также о вертолетах в небе. Офицеры отдали приказ всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности.
Напомним, что ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения с целью борьбы с просеверокорейскими силами и защиты конституционного порядка в стране.
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