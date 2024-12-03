ЦБ Азербайджана готовит закон о виртуальных активах

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над созданием законопроекта, который будет регулировать деятельность виртуальных активов и поставщиков услуг, связанных с ними.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Гюнай Махмудова, представитель ЦБА, на VIII Международном банковском форуме.

В рамках стратегии развития финансовых рынков на 2024-2026 годы, ЦБА разрабатывает нормативно-правовую базу, которая будет регулировать виртуальные активы и технологии распределённых реестров. Также планируется разработка требований к функциональности банков в контексте интернет-операционных систем (İOS).

Стратегия развития финансового сектора, утвержденная ранее, нацелена на развитие таких областей, как страхование, капитальные рынки, платежный сектор и банковская стабильность. В стратегии выделяются важнейшие цели: расширение финансовой доступности, увеличение охвата финансовых услуг, диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности, внедрение корпоративного управления и усиление прозрачности в финансовом секторе.