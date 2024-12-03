https://news.day.az/sport/1712455.html "Кяпаз" и "Сумгайыт" наказаны, "Туран Товуз" предупрежден Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА. Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в 15-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу. На 83-й минуте игры "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" болельщики команды гостей выкрикивали массовые оскорбления в адрес арбитров.
"Кяпаз" и "Сумгайыт" наказаны, "Туран Товуз" предупрежден
Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.
Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в 15-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу.
На 83-й минуте игры "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" болельщики команды гостей выкрикивали массовые оскорбления в адрес арбитров. Так как это произошло впервые в сезоне, гостевая команда получила предупреждение.
Гянджинский клуб, четыре игрока которого получили желтые карточки в матче "Шамахы" - "Кяпаз", оштрафован на 700 манат.
В матче "Зиря" - "Сумгайыт" такое же наказание понесли гости, пять игроков которых получили желтые карточки.
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