"Кяпаз" и "Сумгайыт" наказаны, "Туран Товуз" предупрежден

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в 15-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу.

На 83-й минуте игры "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз" болельщики команды гостей выкрикивали массовые оскорбления в адрес арбитров. Так как это произошло впервые в сезоне, гостевая команда получила предупреждение.

Гянджинский клуб, четыре игрока которого получили желтые карточки в матче "Шамахы" - "Кяпаз", оштрафован на 700 манат.

В матче "Зиря" - "Сумгайыт" такое же наказание понесли гости, пять игроков которых получили желтые карточки.